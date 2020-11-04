Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес серйозно налаштований спробувати свої сили у змішаних єдиноборствах. Американець хоче провести бій в UFC проти Марлона Вери.

Теофімо не на жарт налаштувався, щоб вийти на ринг проти еквадорського бійця, який нещодавно завдав сенсаційної поразки непереможному Шону О'Меллі. Про це розповів Лопес, коли відповідав на запитання в Instagram, повідомляє EssentiallySports.

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Новий досвід для Лопеса

"Як на рахунок поєдинку з Марлоном Верою? UFC? Зірвемо троянду? Я ніколи раніше не був на подіях UFC. Тому у чому справа, Дейна Уайт. Приведи мене, мужик", – сказав Теофімо.

Додамо, що Вера 16 серпня переміг О'Меллі. Еквадорець одразу пішов у атаку та здобув звитягу над американцем ще у першому раунді. Вера завдав декілька потужних ударів у голову, зокрема у щелепу. Суддя вирішив зупинити бійку та зарахував перемогу еквадорцю.

27-річний еквадорський боєць здобув 16-ту перемогу (шість нокаутів) при шести поразках і одній нічиї.

Хто такий Марлон Вера? Володар титулу WSOF, був претендентом на титул чемпіона UFC, але програв у поєдинку за пояс проти Сехудо. Суперник відправив Веру у технічний нокаут вже у третьому раунді.