Лопес потеснил Беринчика в рейтинге IBF несмотря на яркую победу украинца

Международная боксерская федерация обновила рейтинг в легком весе, в котором выступают украинцы Василий Ломаченко и Денис Беринчик. Несмотря на победу в декабре 2021 года Беринчик потерял позицию.

Беринчик занимает 9 место в рейтинге IBF

В ноябре 2021 года Денис Беринчик занимал 8-ю строчку. После этого Денис в Броварах победил экспретендента на титул IBF Ису Чаниева.

Стоит внимания Беринчик в следующем году проведет чемпионский бой, – промоутер

Несмотря на победу против Чаниева 33-летний Беринчик снова потерял одну позицию в рейтинге IBF. Теперь Денис занимает 9-е место.

Василий Ломаченко после победы над Ричардом Комми остался на 6-й строчке. Интересно, что ганец Комми несмотря на неудачу опережает Ломаченко – 5-е место.

После того, как Джордж Камбосос отобрал у Теофимо Лопеса титул IBF, в рейтинге нет первых двух боксеров. Ранее рейтинг возглавлял Камбосос, а на втором месте был Исаак Крус.

Лопес занимает 7-е место в рейтинге IBF. Именно из-за него позиции потеряли Беринчик и другие боксеры.

Топ-10 рейтинга IBF

1. (нет боксера)

2. (нет боксера)

3. Густаво Лемос (Аргентина)

4. Ли Селби (Уэльс)

5. Ричард Комми (Гана)

6. Василий Ломаченко (Украина)

7. Теофимо Лопес (США)

8. Мишель Ривера (Доминиканская Республика)

9. Денис Беринчик (Украина)

10. Джейкоб Нг (Австралия)