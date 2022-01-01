Берінчик посідає 9 місце у рейтингу IBF

У листопаді 2021 року Денис Берінчик посідав 8-у сходинку. Після цього Денис у Броварах переміг експретендента на титул IBF Ісу Чанієва.

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Попри звитягу проти Чанієва 33-річний Берінчик знову втратив одну позицію у рейтингу IBF. Тепер Денис посідає 9-е місце.

Василь Ломаченко після перемоги над Річардом Коммі залишився на 6-й сходинці. Цікаво, що ганець Коммі попри невдачу випереджає Ломаченка – 5-е місце.

Після того, як Джордж Камбосос відібрав у Теофімо Лопеса титул IBF, у рейтингу немає перших двох боксерів. Раніше рейтинг очолював Камбосос, а на другому місці був Ісаак Крус.

Лопес посідає 7-е місце у рейтингу IBF. Саме через нього позиції втратили Берінчик та інші боксери.

Топ-10 рейтингу IBF

1. (немає боксера)

2. (немає боксера)

3. Густаво Лемос (Аргентина)

4. Лі Селбі (Уельс)

5. Річард Коммі (Гана)

6. Василь Ломаченко (Україна)

7. Теофімо Лопес (США)

8. Мішель Рівера (Домініканська Республіка)

9. Денис Берінчик (Україна)

10. Джейкоб Нг (Австралія)