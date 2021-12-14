Лопес поддержал Комми после поражения от Ломаченко: фото встречи
Источник:твиттер Ричарда Комми
Бывший абсолютный чемпион мира по легкому весу Теофимо Лопес встретился с Ричардом Комми. Американец решил поддержать гонца.
Теофимо посетил гонец
Лопес пришел в гостиницу, где проживает Комми, чтобы поддержать его после поражения от Василия Ломаченко. Ганец не ожидал такого визита.
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По словам Ричарда, приход Лопеса к нему в отель был настоящей неожиданностью. Его очень тронула любезность американского боксера.
"Вау, только что мне позвонили в мой номер в гостинице и сказали, что кто-то пришел в холл и хочет поздороваться со мной. Я не мог поверить, когда увидел, что это Теофимо Лопес. Он поздравил меня с моим выступлением и пожелал всего хоршего. Я очень тронут тем, что он нашел время для встречи со мной. Да благословит тебя Бог, Тео", – написал Комми в своем твиттере.
Лопес встретился с Комми/ Фото twitter.com/RichardCommey
В декабре 2019-го Лопес нокаутировал Комми.
Американский боксер вышел на ринг против Ломаченко в октябре 2020 года. Украинец проиграл поединок и упустил возможность стать абсолютным чемпионом мира.
В конце ноября 2021 года Джордж Камбосос сенсационно победил Лопеса и отобрал у него чемпионские титулы.
Ломаченко эффектно победил Ричарда Комми
- В ночь на 12 декабря Василий Ломаченко побил ганского боксера Ричарда Комми и стал обладателем титула WBO Inter-Continental.
- Поединок мог завершить нокаутом украинец. По словам Василия, он не стал добивать гонца, поскольку ему было его жалко.
- Джордж Камбосос прокомментировал победу Ломаченко. Он подчеркнул, что украинец – один из его потенциальных соперников.
- Президент WBO намекнул на возможное противостояние.