Он ушел, как оскорбленный неудачник: Лопес продолжает насмехаться над Ломаченко
Американский боксер Теофимо Лопес не планирует давать реванш украинцу Василию Ломаченко. Абсолютный чемпион мира в легком весе убеждает, что второй поединок с Ломаченко лишен любого смысла.
23-летний Лопес дал интервью известному спортивному аналитику Максу Келлерману на его шоу Max on Boxing. Об этом сообщает vRINGe.
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Ломаченко ушел как оскорбленный неудачник, каким он и является
Лопес заявил, что Ломаченко не предлагали ему внести в контракт пункт о реванше. Американец предполагает, что Ломаченко не ожидал, что проиграет.
Нет смысла. Нет смысла. Они не дали мне пункт о реванше в Контакте. Я не думаю, что они ожидали мою победу. Нет. Я искренен с вами, я сделал свою часть – победил в бою. И теперь его царствование окончено. Я имею в виду, он ушел, как обиженный неудачник, каким он и является. А мы сделали то, что должны были,
– сказал Лопес.
Также Американец в очередной раз напомнил, что подошел в угол Ломаченко, чтобы поблагодарить за бой. На этот шаг, по словам Лопес, он получил только улыбку от Ломаченко.
"Я почтительно подошел в его угол. Я попрощался с его отцом, попрощался с ним, а он просто посмеялся над этим. Оставим это как оно есть", – отметил Теофімо.
Ломаченко проиграл Лопесу: главное
- Василий Ломаченко 18 октября потерпел второе поражение на профессиональном ринге. Василий проиграл титулы WBA, WBO, WBC.
- Лопес стал самым молодым абсолютным чемпионом мира. Теофимо победил Ломаченко единогласным решением судей.
- После поединка оба боксера заявили, что боксировали с травмами. Ломаченко даже перенес операцию. Василий сможет восстановить тренировки в январе 2021 года.