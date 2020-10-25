Американский боксер Теофимо Лопес не планирует давать реванш украинцу Василию Ломаченко. Абсолютный чемпион мира в легком весе убеждает, что второй поединок с Ломаченко лишен любого смысла.

23-летний Лопес дал интервью известному спортивному аналитику Максу Келлерману на его шоу Max on Boxing. Об этом сообщает vRINGe.

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Ломаченко ушел как оскорбленный неудачник, каким он и является

Лопес заявил, что Ломаченко не предлагали ему внести в контракт пункт о реванше. Американец предполагает, что Ломаченко не ожидал, что проиграет.

Нет смысла. Нет смысла. Они не дали мне пункт о реванше в Контакте. Я не думаю, что они ожидали мою победу. Нет. Я искренен с вами, я сделал свою часть – победил в бою. И теперь его царствование окончено. Я имею в виду, он ушел, как обиженный неудачник, каким он и является. А мы сделали то, что должны были,

– сказал Лопес.

Также Американец в очередной раз напомнил, что подошел в угол Ломаченко, чтобы поблагодарить за бой. На этот шаг, по словам Лопес, он получил только улыбку от Ломаченко.

"Я почтительно подошел в его угол. Я попрощался с его отцом, попрощался с ним, а он просто посмеялся над этим. Оставим это как оно есть", – отметил Теофімо.

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