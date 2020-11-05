Лопес определился со следующим соперником: имя непобедимого боксера и место боя
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес определился со следующим соперником. Им может стать земляк Джервонта Дэвис.
В ночь с 17 на 18 октября Лопес нанес болезненное поражение Василию Ломаченко и забрал у него из-под носа мечту стать абсолютным чемпионом мира. Теперь американец планирует выйти на ринг уже весной, сообщает BoxingNews24.
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Потенциальный соперник чемпиона
Следующим соперником чемпиона может стать его земляк Джервонта Дэвис. Американец недавно нокаутировал Лео Санта-Круса и стал обладателем пояса WBA. Эта победа стала для Джервонты Дэвиса 24-й в карьере, из них 23 победы были оформлены досрочными победами.
"Не могу сказать, что я доверяю Дэвису. Черт побери, да люди Джервонты просто держат его как можно дальше от меня. И не только его", – заявил Лопес.
По словам Теофимо, следующий его бой скорее всего пройдет в Madison Square Garde, который располагается в Нью-Йорке, где и проживает абсолютный чемпион.
Сейчас его менеджеры обсуждают организацию боя, который может состояться уже в марте-апреле.
Что известно о потенциальном сопернике
- Профессиональную карьеру боксера начал в 2013 году.
- В сентябре 2019 года Дэвис отказался от титула суперчемпиона WBA во втором полулегком весе и перешел в легкий вес.
- Также боксер имеет фамилию "Танк" и славится скандалами и провалившимися показателями. Если Ломаченко обычно молчалив и скромен, то Джервонта – это полная противоположность. Именно по этой причине такой поединок вызовет огромный ажиотаж у публики, если он состоится.
- Интересы американца представляет Флойд Мейвезер-младший, что делает их противостояние еще интереснее.
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