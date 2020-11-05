Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес определился со следующим соперником. Им может стать земляк Джервонта Дэвис.

В ночь с 17 на 18 октября Лопес нанес болезненное поражение Василию Ломаченко и забрал у него из-под носа мечту стать абсолютным чемпионом мира. Теперь американец планирует выйти на ринг уже весной, сообщает BoxingNews24.

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Потенциальный соперник чемпиона

Следующим соперником чемпиона может стать его земляк Джервонта Дэвис. Американец недавно нокаутировал Лео Санта-Круса и стал обладателем пояса WBA. Эта победа стала для Джервонты Дэвиса 24-й в карьере, из них 23 победы были оформлены досрочными победами.

"Не могу сказать, что я доверяю Дэвису. Черт побери, да люди Джервонты просто держат его как можно дальше от меня. И не только его", – заявил Лопес.

По словам Теофимо, следующий его бой скорее всего пройдет в Madison Square Garde, который располагается в Нью-Йорке, где и проживает абсолютный чемпион.

Сейчас его менеджеры обсуждают организацию боя, который может состояться уже в марте-апреле.

Что известно о потенциальном сопернике