Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес визначився з наступним суперником. Ним може стати земляк Джервонта Девіс.

У ніч з 17 на 18 жовтня Лопес завдав болючої поразки Василю Ломаченку та забрав у нього з-під носа мрію стати абсолютним чемпіоном світу. Тепер американець планує вийти на ринг вже весною, повідомляє BoxingNews24.

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Потенційний суперник чемпіона

Наступним суперником чемпіона може стати його земляк Джервонта Девіс. Американець нещодавно нокаутував Лео Санта-Круса та став володарем поясу WBA. Ця перемога стала Джервонти Девіса 24 у кар'єрі, з них 23 звитяги були оформлені достроковими звитягами.

"Не можу сказати, що я довіряю Девісу. Чорт забирай, та люди Джервонти просто тримають його якомога далі від мене. І не тільки його", – заявив Лопес.

За словами Теофімо, наступний його бій швидше за все відбуватиметься у Madison Square Garde, який розташовується у Нью-Йорку, де і проживає абсолютний чемпіон.

Зараз його менеджери обговорюють організацію бою, який може відбутись вже у березні-квітні.

Що відомо про потенційного суперника