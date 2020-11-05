Лопес визначився з наступним суперником: ім'я непереможного боксера та місце бою
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес визначився з наступним суперником. Ним може стати земляк Джервонта Девіс.
У ніч з 17 на 18 жовтня Лопес завдав болючої поразки Василю Ломаченку та забрав у нього з-під носа мрію стати абсолютним чемпіоном світу. Тепер американець планує вийти на ринг вже весною, повідомляє BoxingNews24.
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Потенційний суперник чемпіона
Наступним суперником чемпіона може стати його земляк Джервонта Девіс. Американець нещодавно нокаутував Лео Санта-Круса та став володарем поясу WBA. Ця перемога стала Джервонти Девіса 24 у кар'єрі, з них 23 звитяги були оформлені достроковими звитягами.
"Не можу сказати, що я довіряю Девісу. Чорт забирай, та люди Джервонти просто тримають його якомога далі від мене. І не тільки його", – заявив Лопес.
За словами Теофімо, наступний його бій швидше за все відбуватиметься у Madison Square Garde, який розташовується у Нью-Йорку, де і проживає абсолютний чемпіон.
Зараз його менеджери обговорюють організацію бою, який може відбутись вже у березні-квітні.
Що відомо про потенційного суперника
- Професіональну кар'єру боксера розпочав 2013 року.
- У вересні 2019 року Девіс відмовився від титулу суперчемпіона WBA у другій напівлегкій вазі і перейшов у легку вагу.
- Також боксер має прізвище "Танк" та славиться скандалами і проваленими зважуваннями. Якщо Ломаченко зазвичай мовчазний і скромний, то Джервонта – це повна протилежність. Саме з цієї причини такої поєдинок викличе величезний ажіотаж у публіки, якщо він відбудеться.
- Інтереси американця представляє Флойд Мейвезер-молодший, що робить їх протистояння ще цікавішим.
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