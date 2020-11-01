Американский легковес Джервонта Дэвис (24-0; 23 КО) победил Лео Санта-Круса (37-2-1; 19 КО) и стал обладателем пояса WBA. Американец невероятным апперкотом просто не оставил шансов сопернику на победу.

Бой проходил в Сан-Антонио на арене Alamodome, где было определено, кто станет обладателем пояса WBA. Дэвис уже с первых раундов показал, кто будет ближе к победе, пишет 24 канал.

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Победный апперкот американца

Боксеры не стали идти в разведку, а сразу показывали быстрый бой. Лео пытался удерживать силу соперника, но левша Дэвис с каждым следующим раундом сокращал дистанцию и проводил апперкоты, один из которых впоследствии оказался победным для американца.

В третьем раунде Санта-Крус начал бить ниже пояса, что изрядно разозлило Джервонту, который стал отвечать той же монетой.

Дэвис в течение всего поединка прессинговал своего соперника, а тот отвечал лишь редкими точными ударами в ответ.

Шестой раунд стал ключевым. Дэвис зажал Санта-Круса у канатов и смог провести мощный апперкот, который снял вопрос о победителе в этом противостоянии. Джервонта записал в свой актив потенциально лучший нокаут года. После которого мексиканец еще в течение нескольких минут не мог прийти в себя.

Эта победа стала Джервонти Дэвиса, из них 23 победы были оформлены досрочными победами. В активе Лео Санты-Круса насчитывается 37-м побед (19 из них досрочных), двух поражений и одной ничьей.

Джервонта Дэвис – Лео Санта-Крус видео нокаута