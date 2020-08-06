Лопес назвав всіх ослами та натякнув про бій з Ломаченком
Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес розвіяв чутки про можливу відмову від бою з чемпіоном за версіями WBA, WBO і WBC Василем Ломаченком. він заявив, що переговори тривають.
Лопес зробив таку заяву у своєму Twitter. Він написав, що бій таки відбудеться.
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Заява Лопеса
Осли, цей бій відбудеться. Такі речі іноді займають більше часу, тому вони називаються переговорами,
– написав боксер.
Потенційним суперником може стати старий знайомий Ломаченка, якого він переміг на Олімпіаді 2012 у Лондоні – Фелікс Вердехо.
Бій під загрозою зриву
- Вперше суперники мали зустрітися 30 травня у США, але бій був перенесений через карантин.
- Нещодавно WBC повідомила, що поєдинок відбудеться у вересні. Втім, менеджери обох боксерів заявили, що двобій запланований на 3 жовтня.
- Начебто Лопеса не влаштував гонорар, який йому було запропоновано. Українець погодився битися за 3,25 мільйона доларів, американцю запропонували 1,2 мільйона доларів.
- Сам промоутер Арум пояснив команді Лопеса, що вони не можуть запропонувати більший гонорар через те, що у них не буде виручки від продажу квитків та платних трансляцій від цього поєдинку.
- Команда Лопеса заявила, якщо гонорар не збільшать, тоді вони проведуть бій з іншим суперником.