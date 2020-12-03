Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес может выйти на ринг с Райаном Гарсией. Руководитель Top Rank Боб Арум уже якобы вступил в переговоры с обеими сторонами по предстоящему бою.

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя хочет организовать бой своему подопечному Райану Гарсии поединок с Теофимо Лопесом, который может состояться уже в следующем 2021 году, сообщает boxingnews24.com.

Примечательно Минимум 20 миллионов: абсолютный чемпион мира Лопес о космических гонорарах за следующие бои

Потенциальный соперник чемпиона

По словам Хойи, промоутер Боб Арум уже контактировал с ним, в разговоре они обсудили все детали поединка своих клиентов.

"Буду честен, я больше волнуюсь за Теофимо. Думаю, что когда придет нужное время, мы увидим невероятное противостояние. Когда я говорю о нужном времени, то имею в виду следующий год. С удовольствием снова поработаю с Бобом Арумом", – сказал Хойя.

Последний раз Гарсиа выходил на ринг в феврале 2020 года. Он в первом раунде нокаутировал Франциско Фонсеку и защитил титул чемпиона по версии WBC Silver (2019 – настоящее время). В подопечного Хойи уже запланирован бой в начале 2021 года (2 января). Он выйдет на ринг с Люком Кэмпбеллом.

Кто такой Райан Гарсиа?

Американский боксер, который дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, победив техническим нокаутом в 1-м раунде мексиканца Эдгара Меза. Обладатель WBO NABO (2019 – настоящее время) в легком весе. По версиям NABF (2018/19), WBO NABO (2018) во 2-м полулегком весе.

Ранее руководитель Top Rank заявлял, что Лопес должен провести защиту титула в бою с Джорджем Камбососом, который является обязательным претендентом по линии IBF.