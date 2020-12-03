Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес може вийти на ринг з Райаном Гарсією. Керівник Top Rank Боб Арум вже начебто вступив у перемовини з обома сторонами щодо майбутнього бою.

Глава промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя хоче організувати бій своєму підопічному Райану Гарсії поєдинок з Теофімо Лопесом, який може відбутись вже наступного 2021 року, повідомляє boxingnews24.com.

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Потенційний суперник чемпіона

За словами Хойї, промоутер Боб Арум вже контактував з ним, у розмові вони обговорили всі деталі поєдинку своїх клієнтів.

"Буду чесний, я більше хвилююсь за Теофімо. Гадаю, що коли прийде потрібний час, ми побачимо неймовірне протистояння. Коли я говорю про потрібний час, то маю на увазі наступний рік. Із задоволенням знову попрацюю з Бобом Арумом", – сказав Хойя.

Востаннє Гарсіа виходив на ринг у лютому 2020 року. Він у першому раунді нокаутував Франціско Фонсеку та захистив титул чемпіона за версією WBC Silver (2019 – дотепер). У підопічного Хойї вже запланований бій на початку 2021 року (2 січня). Він вийде на ринг з Люком Кемпбеллом.

Хто такий Райан Гарсіа? Американський боксер, який дебютував на професійному рингу у 2016 році, здобувши перемогу технічним нокаутом у 1-му раунді над мексиканцем Едгаром Меза. Володар WBO NABO (2019 – дотепер) у легкій вазі. За версіями NABF (2018/19), WBO NABO (2018) у 2-й напівлегкій вазі.

Раніше керівник Top Rank заявляв, що Лопес повинен провести захист титулу у бою з Джоржем Камбососом, який є обов'язковим претендентом по лінії IBF.