43-летний американский боксер Флойд Мейвезер поставил на победу американского боксера Теофимо Лопеса в бою с украинцем Василием Ломаченко.

На своей странице в Инстаграме Мейвезер опубликовал купон со ставкой на сумму 6 500 долларов. Чистый выигрыш составил 20 150 долларов.

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"Легкая победа", – подписал снимок бывший боксер.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Бой между Ломаченко и Лопесом длился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса.

После поражения промоутер Ломаченко Боб Арум обвинил одного из судей в некомпетентности. Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й. Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим преимуществом Лопесу.