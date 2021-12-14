Ломаченко запостил высказывания российского музыканта, который радовался оккупации Крыма: видео

14 декабря 2021 , 16:57
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Источник:

инстаграм Василия Ломаченко

Не успел утихнуть скандал связанный с флагом Василия Ломаченко, как украинский боксер снова попал в эпицентр обсуждения. На этот раз он опубликовал в сети ролик Московской Патриархии.

Очередной скандал для Ломаченко

Ломаченко опубликовал в своем инстаграме фрагмент передачи телеканала "Спас", принадлежащий Московской Патриархии. На архивном видео российский рок-музыкант и поэт Петр Мамонов прочитал свое стихотворение.

Кстати Измена отменяется: Ломаченко озадачил фанатов флагом после победы над Комми

Дело в том, что в 2020-м Мамонову был запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года за нарушение порядка въезда в аннексированный Россией Крым.

В 2017 году его внесли в базу "Миротворец" из-за визитов на полуостров и отрицания российской агрессии в отношении Украины. В апреле 2014 года на вопрос об аннексии Крыма он ответил, что Россия "вырвала, и дело правильное".

К слову. Сердце Мамонова перестало биться в июле 2021 года.

Видео фрагмента

 

Отпраздновал победу с флагом родного города

  • Василий Ломаченко победил ганского боксера Ричарда Комми и стал обладателем титула WBO Inter-Continental.
  • Украинец мог одержать досрочную победу и нокаутировать ганца. Однако Василий не стал добивать ганца, поскольку ему было его жалко.
  • После победы Ломаченко появился в ринге с флагом, однако не привычным для последних боев сине-желтым. Стяг, которым укутался украинец напоминал флаг Испании. 
  • Оказалось, что Василий праздновал победу с флагом своего родного города – Белгород-Днестровского, что в Одесской области.
  • Такой поступок вызвал неоднозначную реакцию болельщиков.
  • Владимир Кличко был одним из первых, кто негативно отреагировал на ситуацию.
    А вот другой украинский боксер Иван Редкач стал на сторону Ломаченко.
Автор: Дарина Жданович