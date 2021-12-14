Ломаченко запостил высказывания российского музыканта, который радовался оккупации Крыма: видео
Источник:инстаграм Василия Ломаченко
Не успел утихнуть скандал связанный с флагом Василия Ломаченко, как украинский боксер снова попал в эпицентр обсуждения. На этот раз он опубликовал в сети ролик Московской Патриархии.
Очередной скандал для Ломаченко
Ломаченко опубликовал в своем инстаграме фрагмент передачи телеканала "Спас", принадлежащий Московской Патриархии. На архивном видео российский рок-музыкант и поэт Петр Мамонов прочитал свое стихотворение.
Кстати Измена отменяется: Ломаченко озадачил фанатов флагом после победы над Комми
Дело в том, что в 2020-м Мамонову был запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года за нарушение порядка въезда в аннексированный Россией Крым.
В 2017 году его внесли в базу "Миротворец" из-за визитов на полуостров и отрицания российской агрессии в отношении Украины. В апреле 2014 года на вопрос об аннексии Крыма он ответил, что Россия "вырвала, и дело правильное".К слову. Сердце Мамонова перестало биться в июле 2021 года.
Видео фрагмента
Отпраздновал победу с флагом родного города
- Василий Ломаченко победил ганского боксера Ричарда Комми и стал обладателем титула WBO Inter-Continental.
- Украинец мог одержать досрочную победу и нокаутировать ганца. Однако Василий не стал добивать ганца, поскольку ему было его жалко.
- После победы Ломаченко появился в ринге с флагом, однако не привычным для последних боев сине-желтым. Стяг, которым укутался украинец напоминал флаг Испании.
- Оказалось, что Василий праздновал победу с флагом своего родного города – Белгород-Днестровского, что в Одесской области.
- Такой поступок вызвал неоднозначную реакцию болельщиков.
- Владимир Кличко был одним из первых, кто негативно отреагировал на ситуацию.
А вот другой украинский боксер Иван Редкач стал на сторону Ломаченко.