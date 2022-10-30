Ломаченко выиграл пояс Ортиса: украинец трогательно вернул его сопернику – мощное видео

Ночь на 30 октября (в Украине) стала победной для Василия Ломаченко. Украинский боксер победил Джемейна Ортиса.

Победу украинец одержал по единогласному решению судей – 115:113, 116:112, 117:111. Хотя Джемейн Ортис не являлся сладким подарком для Ломаченко. Василий нанес сопернику из США первое поражение в его карьере, Джемейн потерял звание непобедимого боксера, сообщает 24 канал.

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Красивый жест Ломаченко

Ломаченко не только с победы вернулся на ринг после почти годового перерыва, но и завоевал второстепенный пояс, которым владел Ортис. Правда, пояс долго не задержался в руках Василия.

Ломаченко сделал красивый жест. Украинец вернул пояс Ортису еще на ринге. Ведь получение этого пояса не было для Василия главной задачей этого поединка.

Также украинский боксер отметил своего соперника.

Ломаченко вернул пояс Ортису: смотрите видео

Напомним, что поединок посетили немало звезд бокса – Александр Усик, Теофимо Лопес, Девин Хейни и другие. Последний вышел на ринг после боя, чтобы бросить вызов на поединок за абсолют украинца. На что получил согласие.

Интересно, что выход на ринг и после боя на плечах Ломаченко был сине-желтый флаг.