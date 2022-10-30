Ломаченко и Хейни показали 12 раундов зрелищного и увлекательного бокса. А все в таком поединке решили судейские записки, хотя еще до объявления результат в углу Василия озвучивали версию победы украинца 9:3 по раундам, пишет 24 канал.

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Первая встреча Ломаченко и Хейни на ринге

Судьи были единогласны – 115:113, 116:112, 117:111, победу одерживает Ломаченко. После поединка на ринг к счастливому Василию, который давал интервью, поднялся Дэвин Хейни. Американец заговорил о бое за звание абсолютного чемпиона мира.

Сначала Ломаченко пошутил над габаритами Хэйни. Ведь Девин смотрится по параметрам гораздо мощнее, чем боксеры легкого веса.

После чего украинский боксер заявил, что готов подраться против Хэйни, но для возобновления и подготовки ему нужно некоторое время.

Хейни – топ-боксер. Поэтому он сейчас чемпион. Мне нужно немного времени на подготовку, и я готов к поединку с ним,

– сказал Ломаченко.

Хейни вышел на ринг после боя Ломаченко – Ортис: смотрите видео

Ранее отмечалось, что бой за абсолютом Ломаченко проведет в новом 2023 году. А поединок против Ортиса был для Василия разогревом перед титульной встречей.

Отметим, что не только Хейни приехал на бой Ломаченко – Ортис в Нью-Йорке. На трибуна "Мэдисон-сквер-гарден" был замечен обидчик Василия и бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес.