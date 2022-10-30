Девин Хейни собственной персоной наблюдает с трибун за возвращение Василия Ломаченко на ринг после годового перерыва. Именно Хейни может быть следующим соперником украинца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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Девин приехал на бой в Хэллоуинском свитшоте и перед гонгом посетил подтрибунное помещение.

Хейни приехал на бой: смотрите видео

Также посмотреть на поединок приехал бывший обидчик Ломы – Теофимо Лопес. Американец забрал из-под носа у Василия возможность называться абсолютным чемпионом мира.



Лопес на бою Ломаченко – Ортис / Фото Top Rank

Не смог пропустить сражение в Нью-Йорке Александр Усик.

Усик на бою Ломаченко