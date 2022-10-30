Перемогу українець здобув за одноголосним рішенням суддів – 115:113, 116:112, 117:111. Хоча Джемейн Ортіс не був солодким подарунком для Ломаченка. Василь завдав супернику з США першої поразки у його кар'єрі, Джемейн втратив звання непереможного боксера, повідомляє 24 канал.

Варто побачити Виклик прийнято: Хейні вийшов на ринг після перемоги Ломаченка – відео зустрічі

Красивий жест Ломаченка

Ломаченко не лише з перемоги повернувся на ринг після майже річної перерви, а й завоював другорядний пояс, яким володів Ортіс. Щоправда, пояс довго не затримався у руках Василя.

Ломаченко зробив красивий жест. Українець повернув пояс Ортісу ще на ринзі. Адже здобуття цього поясу не було для Василя головним завданням на цей поєдинок.

Також український боксер відзначив свого суперника.

Ломаченко повернув пояс Ортісу: дивіться відео

Нагадаємо, що поєдинок відвідали чимало зірок боксу – Олександр Усик, Теофімо Лопес, Девін Хейні та інші. Останній вийшов на ринг після бою, щоб кинути виклик на поєдинок за абсолют українцю. На що отримав згоду.

Цікаво, що вихід на ринг та після бою на плечах Ломаченка був синьо-жовтий прапор.