Василий Ломаченко сменил вид спорта: видео

30 июля 2021 , 19:05
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Источник:

инстаграм Василия Ломаченко

33-летний украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) показал, как занимается вейкбордингом. Сейчас боксер находится в отпуске.

Ломаченко прокатился на водном сноуборде на пляже собственного отеля Loma Club Hotel, расположенного в городе Затока Одесской области.

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Ломаченко может провести реванш с Лопесом

  • Василий Ломаченко может добиться реванша с американцем Теофимо Лопесом уже в 2021 году. Украинец может воспользоваться тем, что в Лопеса срывается бой с Джорджем Камбососом-младшим.
  • Ломаченко и Лопес провели бой в октябре 2020 года. Украинский боксер потерпел поражение решением судей и потерял титулы WBC, WBA, WBO.
  • Лопес, который удерживал только пояс IBF, стал самым молодым абсолютным чемпионом мира.
  • После поединка Теофимо всячески отказывался от реванша с украинцем. Ломаченко же вернулся после фиаско и побил Масайоши Накатани.
Автор: Юрій Семенюк