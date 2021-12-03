Удивление от результата

Ломаченко не скрывает, что был поражен результатом боя Лопес – Камбосос. Австралийский боксер выиграл этот бой раздельным решением судей.

"Перед боем я дал определенный шанс Камбососу, но, конечно, думал, что Лопес выиграет этот бой. Но произошло то, что произошло. Это жизнь бокса", – рассказал Ломаченко.

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Поэтому именно Камбосос теперь едва ли не главная цель для Ломаченко. Он ведь стремится вернуть себе чемпионские пояса.

Но пока все внимание украинца сосредоточено на Ричарде Комми. Бой против ганского боксера состоится в США уже 11 декабря. И только после этого можно будет думать о бое против Камбососа.

"Конечно, я хочу биться за пояса. Это моя цель. Стать бесспорным чемпионом мира – моя мотивация. Что касается Камбососа, то я хотел бы с ним бой. Посмотрим. Но сейчас мои мысли только о поединке 11 декабря. Я сосредоточен на этом бою. Только после этого противостояния можно будет говорить о чем-нибудь другом", – признался Ломаченко.

Считает ли себя лучшим в легком весе

После победы над Лопесом Камбосос считается №1 в легком весе. Ломаченко же отказывается оценивать себя.

"Считаю ли я себя лидером в легком весе? Не хотел бы говорить о себе. Это вопрос для болельщиков и всех тех, кто разбирается в боксе. Но если говорить о моем мастерстве, то я всегда стараюсь показать лучшее, что умею", – отметил Ломаченко.

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Состоится ли бой Ломаченко – Камбосос

Камбосос и его промоутеры сейчас имеют возможность сами выбирать из большого числа возможных конкурентов. Среди кандидатов есть и Ломаченко. Хотя он не самый интересный вариант для австралийца.

Причина в том, что Камбосос выиграл три из четырех чемпионских поясов. Пояс WBC принадлежит Дэвину Хейни. Его он получил тогда, когда чемпионом еще был Ломаченко. Случилось это потому, что в WBC решили ввести титул "франчайзинговый чемпион", которым и "наградили" Ломаченко. А титул "чемпиона" выиграл Дэвин Хейни. Он им владеет и сейчас. Лопес же после победы над Ломаченко тоже получил титул "франчайза", но Камбосос – нет.

Так что Камбосос, если хочет стать абсолютным чемпионом, должен победить Хейни. И промоутеры хотят, чтобы именно Хейни был следующим соперником австралийца. Но Хейни 4 декабря проведет сражение против Джозефа Диаса. И от исхода этого боя будет зависеть, произойдет ли это сражение.

Еще один вариант – Джервонта Дэвис. Он является чемпионом по версии WBA World Champion. И очень заманчивым соперником в финансовом плане. Но и ему нужно победить – его сражение 5 декабря.

Следовательно, Ломаченко – лишь один из вероятных кандидатов. И только при условии победы 11 декабря в бою против Комми.

Что касается возможного реванша Камбосос – Лопес, то он маловероятен. Этот пункт не был прописан в договоре. Кроме того, Лопес может перейти в первый полусредний вес.