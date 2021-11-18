"Динамиты" Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех дивизионах показал, как готовится к бою с Ричардом Комми. Ломаченко сейчас находится в Калифорнии (США), где традиционно имеет тренировочный лагерь.

Стоящее Комми рассказал, чем будет удивлять Ломаченко на ринге

На одной из тренировок Василий показал, какие "динамиты" скрывает в своих кулаках. Украинец серией ударов по груше показал, как планирует сделать отбивную из Ричарда Комми.

Ломаченко встретится с Комми

  • Ломаченко и комми встретятся в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке (США). Бой состоится на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".
  • В предыдущем бою украинец грубо нокаутировал японца Масайоши Накатани. В то же время Комми нанес поражение Джексону Маринесу.
  • Комми и Накатани – предыдущие соперники Теофимо Лопеса, который сенсационно победил Ломаченко в 2020 году.
  • Украинец решил добиться реванша с Лопесом благодаря победам против бывших соперников американца.