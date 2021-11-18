"Динамиты" Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех дивизионах показал, как готовится к бою с Ричардом Комми. Ломаченко сейчас находится в Калифорнии (США), где традиционно имеет тренировочный лагерь.

Стоящее Комми рассказал, чем будет удивлять Ломаченко на ринге

На одной из тренировок Василий показал, какие "динамиты" скрывает в своих кулаках. Украинец серией ударов по груше показал, как планирует сделать отбивную из Ричарда Комми.

Ломаченко встретится с Комми