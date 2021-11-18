"Динамиты" Ломаченко
Бывший чемпион мира в трех дивизионах показал, как готовится к бою с Ричардом Комми. Ломаченко сейчас находится в Калифорнии (США), где традиционно имеет тренировочный лагерь.
Стоящее Комми рассказал, чем будет удивлять Ломаченко на ринге
На одной из тренировок Василий показал, какие "динамиты" скрывает в своих кулаках. Украинец серией ударов по груше показал, как планирует сделать отбивную из Ричарда Комми.
Ломаченко встретится с Комми
- Ломаченко и комми встретятся в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке (США). Бой состоится на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".
- В предыдущем бою украинец грубо нокаутировал японца Масайоши Накатани. В то же время Комми нанес поражение Джексону Маринесу.
- Комми и Накатани – предыдущие соперники Теофимо Лопеса, который сенсационно победил Ломаченко в 2020 году.
- Украинец решил добиться реванша с Лопесом благодаря победам против бывших соперников американца.