Здивування від результату

Ломаченко не приховує, що був здивований результатом бою Лопес – Камбосос. Австралійський боксер виграв цей бій роздільним рішення суддів.

"Перед боєм я дав певний шанс Камбососу, але, звичайно, думав, що Лопес виграє цей бій. Але сталося що сталося. Це життя боксу", – розповів Ломаченко.

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Тож саме Камбосос тепер є чи не головною ціллю для Ломаченка. Адже він прагне повернути собі чемпіонські пояси.

Та поки вся увага українця зосереджена на Річарду Коммі. Бій проти ганського боксера відбудеться в США вже 11 грудня. І лише після цього можна буде думати про бій проти Камбососа.

"Звичайно, я хочу битися за пояси. Це моя ціль. Стати безперечним чемпіоном світу – моя мотивація. Щодо Камбососа, то я хотів би бою з ним. Подивимося. Але зараз мої думки лише про поєдинок 11 грудня. Я зосереджений на цьому бою. Тільки після цього протистояння можна буде говорити про щось інше", – зізнався Ломаченко.

Чи вважає себе найкращим у легкій вазі

Після перемоги над Лопесом, Камбосос вважається №1 у легкій вазі. Ломаченко ж відмовляється себе оцінювати.

"Чи я вважаю себе лідером у легкій вазі? Не хотів би говорити про себе. Це питання для вболівальників та всіх тих, хто розуміється на боксі. Але якщо говорити про мою майстерність, то я завжди намагаюся показати найкраще, що я вмію", – відзначив Ломаченко.

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Чи відбудеться бій Ломаченко – Камбосос

Камбосос та його промоутери зараз мають можливість самі обирати з чималого числа ймовірних суперників. Серед кандидатів є і Ломаченко. Хоча він не найбільш цікавий варіант для австралійця.

Причина в тому, що Камбосос виграв три з чотирьох чемпіонських поясів. Пояс WBC належить Девіну Хейні. Його він отримав тоді, коли чемпіоном ще був Ломаченко. Сталося це через те, що в WBC вирішили ввести титул "франчайзинговий чемпіон", яким і "нагородили" Ломаченка. А титул "чемпіона" виграв Девін Хейні. Він ним і володіє і зараз. Лопес же після перемоги над Ломаченком теж отримав титул "франчайза", але Камбосос – ні.

Тож Камбосос, якщо хоче стати абсолютним чемпіоном, повинен перемогти Хейні. І промоутери хочуть, щоб саме Хейні був наступним суперником австралійця. Але Хейні 4 грудня проведе бій проти Джозефа Діаса. І від результату цього бою буде залежати, чи відбудеться цей бій.

Ще один варіант – Джервонта Девіс. Він є чемпіоном за версією WBA world champion. І дуже привабливим суперником у фінансовому плані. Але і йому треба перемогти – його бій 5 грудня.

Відтак Ломаченко – лише один з ймовірних кандидатів. І лише за умови перемоги 11 грудня в бою проти Коммі.

Щодо можливого реваншу Камбосос – Лопес, то він малоймовірний. Цей пункт не був прописаний у контракті. Окрім того, Лопес може перейти у першу напівсередню вагу.