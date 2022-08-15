Василий Ломаченко собрался уехать из Украины уже в середине августа: детали от менеджера
Источник:Olamsport
Боксер настроен возобновить карьеру в октябре, поэтому уже в ближайшее время покинет службу в терробороне и отправится в США. Соперником украинца может стать Дэвин Хейни или Джордж Камбосос.
Уже скоро Василий Ломаченко возобновит свою профессиональную карьеру. Боксер взял на паузу из-за полномасштабной войны против россии, решив вступить в ряды терробороны.
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Менеджер боксера Эгис Климас пролил свет на будущие планы Василия. Он рассказал, что уже в августе Ломаченко покинет территорию Украины.
Василий Ломаченко возвращается. Он уезжает в США уже на следующей неделе. Будем готовиться, соперник пока еще неизвестен. Официально объявим обо всем в тот момент, когда он будет в США,
– объяснил Климас.
Одним из наиболее вероятных соперников украинца был Девин Хейни, который сам изъявил желание сразиться с Ломаченко . Однако Александр Красюк сообщил, что приоритетом для Василия является бой против Камбососа.Любопытно! Девин Хейни не проиграл ни одного боя за свою карьеру. В 28 выигранных поединках американец в 15 раз победил нокаутом.
Что известно о возвращении Ломаченко
- Следующий бой Ломаченко должен состояться 22 октября . Промоутерская компания ждет подтверждения со стороны Ломаченко. После этого боксер поедет готовиться к поединку, а компания займется поиском соперника и местом проведения встречи.
- В настоящее время Василий защищает страну в рядах ВСУ. Он отказался уезжать из Украины ради поединка с Джорджем Камбососом. Вместо Василия на ринг против австралийца вышел Девин Хейни, который и стал триумфатором боя.
- Хейни и Камбососа еще ожидает матч-реванш, поэтому пока неизвестно, сможет ли Ломаченко сразиться с одним из них.
- В последний раз украинец выходил на ринг 12 декабря 2021 года. Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.