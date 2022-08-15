Уже в октябре боксер Василий Ломаченко должен возвратиться на ринг. Спортсмен поставил свою карьеру на паузу после начала полномасштабной войны против России и вступил в ряды терробороны Белгород-Днестровского.

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Потенциальным соперником украинца должен стать австралиец Джордж Камбосос. Впрочем, в начале июня спортсмен проиграл Девину Хейни и лишился поясов WBA, WBO и IBF в легком весе.

Теперь же Хейни и Камбосос должны провести бой-реванш, но он не интересует нового чемпиона мира по этим версиям. Американец признался, что ждет поединка с Ломаченко.

Камбосос не понимает, что он проиграл в ворота. Я просто деклассировал его, но оцепление никогда ему этого не скажет. Я выиграл на его территории, а второй бой пройдет еще хуже для него. Поэтому я готов ко второму сопернику. Хотел бы дальше драться с Ломаченко. Хотелось бы встретиться с ним в ринге. Будет хорошо, если получится,

– сказал Хейни.

Впрочем, как недавно сообщил Александр Красюк, Ломаченко не рассматривает возможность боя против Хейни . Приоритетом для Василия есть бой против Камбососа.

Любопытно! Девин Хейни не проиграл ни одного боя за свою карьеру. В 28 выигранных поединках американец в 15 раз победил нокаутом.

Что известно о возвращении Ломаченко