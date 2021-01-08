32-летний украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) тренируется на стадионе в Аккермани (в Белгород-Днестровском), своем родном городе.

За тренировками Василия наблюдает еще один украинский боксер – 33-летний Александр Усик (18-0, 13 КО). Соответствующее видео они выложили в совместном инстаграм-аккаунте.

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Ломаченко проиграл Лопесу

В ночь с 17 на 18 октября Теофимо Лопес одержал победу над Василием Ломаченко в Лас-Вегасе. Бой продлился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три свои чемпионские пояса.

Добавим, что Лопес даже не размышляет, чтобы провести бой-реванш с украинцем Ломаченко.