32-річний український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) тренується на стадіоні в Аккермані (Білгород-Дністровському), своєму рідному місті.

За тренуваннями Василя спостерігає ще один український боксер – 33-річний Олександр Усик (18-0, 13 КО). Відповідне відео вони виклали у спільному інстаграм акаунті.

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Ломаченко програв Лопесу

У ніч з 17 на 18 жовтня Теофімо Лопес здобув перемогу над Василем Ломаченком у Лас-Вегасі. Бій тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.

Додамо, що Лопес навіть не роздумує, щоб провести бій-реванш з українцем Ломаченком.