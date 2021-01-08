Интервью Василия Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу вызвали бурю критики в адрес украинца. Ломаченко считает, что не проиграл Лопесу, и насчитал ничью по очкам.

Представитель компьютеризированной системы оценки ударов CompuBox Дэн Каноббио в твиттере ответил на недовольство Ломаченко. Украинец считает, что подсчет точных попаданий в его бою против Лопеса был ошибочным.

Кстати Ломаченко, расслабься: Лопес указал на место украинца

Какова статистика ударов

Василий Ломаченко попал в Лопеса 141 ударом (44% меткости). В то же время Лопес бил гораздо больше. Американец имеет 183 попадания (28%).



Статистика ударов Ломаченко – Лопес / Фото CompuBox

Критика Ломаченко

Дэн Каноббио не сдержал эмоций и написал 5 пунктов в ответ Ломаченко.

Твой отец во время пересчета не был беспристрастным. Судьи не могут видеть статистику. Ты проиграл. Ты перешел черту, за которой ставишь себя в глупое положение. Возвращайся в первый легкий вес.

Он также заявил, что это его "последнее высказывание относительно Ломаченко". Он также обратил внимание, что Ломаченко не обсуждал статистику CompuBox, когда был первым номером рейтинга.

"У него самый высокий рейтинг со времен Флойда Мейвезера. Забавно, как это работает", – написал Каноббио в Твиттере.

Внимание. В ночь с 17 на 18 октября 2020 года Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.