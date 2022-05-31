Ломаченко решил остаться и защищать страну в рядах ВСУ, – Саладуха о выборе боксера

Василий Ломаченко отказался уехать из Украины, чтобы подготовиться к титульному поединку против австралийца Джорджа Камбососа. Боксер защищает страну в рядах ВСУ.

Саладуха: Каждый спортсмен имеет право выбирать, где он будет нужнее.

Народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха рассказала, почему во время войны важно соревноваться на спортивных турнирах. А также прокомментировала решение Василия Ломаченко остаться в Украине.

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Я с первых дней отмечала и общалась с министром спорта относительно того, чтобы наши спортсмены выезжали на соревнования, показывали нашу мощь, несгибаемость нашего народа, чтобы поднимался наш флаг, раздавался наш гимн – это очень важно и для спортсменов, и для тренеров, и для страны,

– отметила бывшая спортсменка.

По словам наградной депутатки, каждый из спортсменов имеет право выбирать, где он будет необходим: в Украине или выступая на международной арене.

"Некоторые из спортсменов жалуются, что не могут выехать за границу и участвовать в соревнованиях, потому что есть определенные преграды. Многие спортсмены служат в национальной гвардии, службе безопасности или пограничных войсках, следовательно, они военнообязанны", – сказала бывшая легкоатлетка.

Мы просили, чтобы министерство дало толкование, чтобы наши спортсмены все же уезжали. К примеру, Александр Усик сказал, что будет защищать страну на спортивном фронте. А Василий Ломаченко решил остаться и защищать страну, пока не завершится война, в рядах ВСУ. Каждый спортсмен имеет право выбирать, где он будет нужнее,

– отметила Саладуха.

Позиция Ломаченко