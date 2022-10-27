Боксеры выйдут на ринг в Нью-Йорке на "Мэдисон сквер гарден". Этот поединок против Джемейна Ортиса будет разогревом для Василия Ломаченко перед титульным боем, пишет 24 канал.

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В ожидании горячего боя

В преддверии поединка Ломаченко и Ортиса ждет несколько традиционных событий – пресс-конференция, взвешивание и дуэль взглядов.

Перед встречей украинский боксер оценил важность боя для земляков на фоне войны в Украине против России. Ломаченко надеется, что его поединок на несколько часов отвлечет украинцев от тревожных новостей и вернет в прошлую жизнь, которая была до 24 февраля, а еще лучше до 2014 года.

Обратите внимание! Пресс-конференция начнется 27 октября в 20:00 по Киеву.

Интересно, что ни один украинский телеканал не приобрел право на трансляцию боя Ломаченко. Украинские болельщики смогут увидеть поединок на платформе Megogo. Начало встречи Ломаченко-Ортис начнется не быстрее, чем в 05:00. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

Прессконференция Ломаченко и Ортиса