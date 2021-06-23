Ломаченко признался, зачем согласился на бой с Накатани

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) прокомментировал предстоящий поединок с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Василий Ломаченко рассказал о сильных сторонах своего соперника Масайоши Накатани и признался, почему согласился на этот бой.

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Согласиться на этот поединок меня побудило то, что я потерял все свои титулы. Теперь надо начинать с нуля, и я хотел встретиться с топовым претендентом. Я не хотел драться с удобным соперником. Этот парень дал очень тяжелый бой Теофимо Лопесу, и я хорошо подготовился к этому вызову,

- сказал Ломаченко.

"Он сильный, очень высокий и длиннорукий. У него есть опыт на топовом уровне, он доказал это в конкурентном бою с Лопесом, а также тем, как победил Вердехо. Это идеальный вызов для меня. Я всегда был настроен на то, чтобы бороться с соперниками самого высокого уровня", – подытожил он.

Ломаченко – Накатани: что известно о бое

В мае поединок между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани подтвердила промоутерская компания Top Rank. Там обнародовали огненный проморолик боя.

Будущий соперник украинца имеет в своем активе только одно поражение. Его обидчиком стал Теофимо Лопес, который в октябре 2020 года победил Василия Ломаченко.

Украинский спортсмен вылетел в США 10 мая и начал подготовку к поединку. Он активно тренировался на побережье Тихого океана.

Бой между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани состоится со зрителями. Около 4 тысяч человек смогут увидеть поединок своими глазами.