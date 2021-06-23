Василь Ломаченко розповів про сильні сторони свого суперника Масайоші Накатані та зізнався, чому погодився на цей бій.

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Погодитися на цей поєдинок мене спонукало те, що я втратив всі свої титули. Тепер треба починати з нуля, і я хотів зустрітися з топовим претендентом. Я не хотів битися зі зручним суперником. Цей хлопець дав дуже важкий бій Теофімо Лопесу, і я добре підготувався до цього виклику,

– сказав Ломаченко.

"Він сильний, дуже високий і довгорукий. У нього є досвід на топовом рівні, він довів це в конкурентному бою з Лопесом, а також тим, як переміг Вердехо. Це ідеальний виклик для мене. Я завжди був налаштований на те, щоб боротися з суперниками найвищого рівня", – підсумував він.

Ломаченко – Накатані: що відомо про бій

У травні поєдинок між Василем Ломаченком і Масайоші Накатані підтвердила промоутерська компанія Top Rank. Там оприлюднили вогняний проморолик бою.

Майбутній суперник українця має у своєму активі лише одну поразку. Його кривдником став Теофімо Лопес, який у жовтні 2020 року переміг Василя Ломаченка.

Український спортсмен вилетів у США 10 травня та розпочав підготовку до поєдинку. Він активно тренувався на узбережжі Тихого океану.

Бій між Василем Ломаченком та Масайоші Накатані відбудеться з глядачами. Близько 4 тисяч людей зможуть побачити поєдинок на власні очі.