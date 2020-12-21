Теофімо Лопес-старший, батько наймолодшого абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса, відповів українцю Василю Ломаченку. Український боксер вперше після поразки Лопесу дав інтерв'ю, в якому поставив під сумнів легальність перемоги американця.

В інтерв'ю ютуб-каналу FightHype.com Лопес-старший прокоментував конфлікт з Ломаченком, пише Xsport.

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Зокрема, Ломаченко розповідав, як ледь не побився з Лопесами у готелі два роки тому. Василь натякнув, що Лопес-старший, можливо, був п'яний. Саме з цього моменту бере початок протистояння Ломаченків та Лопесів.

Мені не сподобалося його ставлення

Лопес-старший розповів, що Ломаченко розлютив його ставленням. Що саме Ломаченко зробив не так – американський тренер не сказав.

Я ще два чортових роки тому говорив всім, що цей хлопець – примадонна. Я можу розповісти про людину відразу після того, як її побачу. Те, як він поставився до мене в той день, коли я сказився через нього... Так судилося. Мені не сподобалося його ставлення, і я показав йому, що мій син його поб'є. Я всім казав, що мій син його переможе. Я говорив про це два роки, і ми це зробили,

– заявив батько Лопеса.

Разом з тим, тренер розповів, що його сина більше не цікавить Ломаченко. Він хоче зустрітися з Хосе Раміресом або Джорджем Камбососом.

"Ми навіть не думаємо про Ломаченка. Ми думаємо про Хосе Раміреса, про завоювання всіх цих титулів, про грошові бої на кшталт поєдинку з Камбососом в Австралії. Знаєте, 65 тисяч глядачів – це буде безумство. Теофімо стане першим молодим бійцем, який заробить 10 мільйонів доларів за бій", – резюмував Лопес-старший.

Реакція на інтерв'ю Ломаченка

В інтерв'ю LOMUS official Ломаченко розповів деталі бою з Лопесом. Зокрема, українець зізнався, що виходив на бій з двома складними травмами.

Водночас на думку Ломаченка, він не програв бій. Українець заявив, що декілька разів переглянув запис бою та угледів нічию.

Василь переконаний, що Лопес переміг завдяки "домашнім суддям". Ломаченко вважає, що "сценарій бою" вже був "написаний".

23-річний Теофімо Лопес після інтерв'ю Ломаченка поглузував з українця. Він подякував суддям.

Водночас відомий промоутер Лу Ді Белла назвав українського боксера плаксієм.

Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів 109:119, 111:117, 112:116 та втратив титули WBC, WBA, WBO. Ломаченко прагне реваншу, однак він не передбачений контрактом.