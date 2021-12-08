Ломаченко прилетел в США, чтобы нокаутировать Комми

Уже 11 декабря поклонники бокса увидят возвращение Василия Ломаченко на ринг. В Нью-Йорке украинский боксер подерется с Ричардом Комми.

Готов к противостоянию

Василий Ломаченко уже прилетел в Нью-Йорк, где состоится его следующий поединок. Бой против Ричарда Комми станет для украинца уже вторым в 2021 году.

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Украинского боксера приветливо встретили в США. Ломаченко и Комми 11 декабря выйдут на ринг арены "Madison Square Garden".

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Накануне боя Комми разбрасывался комплиментами в сторону соперника из Украины. Ричард назвал Ломаченко одним из лучших боксеров планеты, который отлично перенес все свои лучшие навыки из любителей в профессионалы.

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