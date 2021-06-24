Ломаченко прибыл в Лас-Вегас на бой с Накатани: видео

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) приехал в Лас-Вегас, где пройдет его поединок с японским боксером Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Бой пройдет в ночь с 26 на 27 июня в гостиничном комплексе Virgin Hotels.

Смотрите также Ломаченко признался, зачем согласился на бой с Накатани

Ломаченко – Накатани: что известно о бое

В мае поединок между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани подтвердила промоутерская компания Top Rank. Там обнародовали огненный проморолик боя.

Будущий соперник украинца имеет в своем активе лишь одно поражение. Его обидчиком стал Теофимо Лопес, который в октябре 2020 победил Василия Ломаченко.

Украинский спортсмен вылетел в США 10 мая и начал подготовку к поединку. Он активно занимался на побережье Тихого океана.

Бой между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани состоится со зрителями. Около 4 тысяч человек смогут увидеть поединок собственными глазами.