Ломаченко поразил мастерством игры в баскетбол: видео сумасшедших бросков боксера

Василий Ломаченко продолжает активно готовиться к поединку против Ричарда Комми. Украинский боксер проводит свои тренировки не только на ринге.

Позавидуют ведущие баскетболисты мира

33-летний боксер из Украины проведет свой уже второй бой в 2021 году. Василий Ломаченко попытается одержать вторую подряд победу нокаутом после болезненного поражения от Теофимо Лопеса.

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Ломаченко вносит в свой тренировочный процесс не только работу на ринге, но и разнообразит ее другими видами спорта. На этот раз украинец отметился красивыми бросками с дальних расстояний. Василий забрасывал мяч в корзину с нескольких позиций, одна из которых даже была на балконе. Все броски были меткими.

Ролик вызвал всплеск комментариев. Поклонники боксера остались поражены таким мастерством.

Видео бросков Ломаченко: видео

Ломаченко – Комми: что известно о бое