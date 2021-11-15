Ломаченко поразил мастерством игры в баскетбол: видео сумасшедших бросков боксера
Источник:инстаграм lomus_official
Василий Ломаченко продолжает активно готовиться к поединку против Ричарда Комми. Украинский боксер проводит свои тренировки не только на ринге.
Позавидуют ведущие баскетболисты мира
33-летний боксер из Украины проведет свой уже второй бой в 2021 году. Василий Ломаченко попытается одержать вторую подряд победу нокаутом после болезненного поражения от Теофимо Лопеса.
Читайте также Лопес больше не видит среди топ-боксеров Ломаченко: это одна из причин отказа от реванша
Ломаченко вносит в свой тренировочный процесс не только работу на ринге, но и разнообразит ее другими видами спорта. На этот раз украинец отметился красивыми бросками с дальних расстояний. Василий забрасывал мяч в корзину с нескольких позиций, одна из которых даже была на балконе. Все броски были меткими.
Ролик вызвал всплеск комментариев. Поклонники боксера остались поражены таким мастерством.
Видео бросков Ломаченко: видео
Ломаченко – Комми: что известно о бое
- Боксеры выйдут на ринг 11 декабря 2021 года. Для обоих бойцов это будет их второй бой в 2021 году. В пассиве Ломаченко и Комми есть поражения от Теофимо Лопеса. Однако фиаско украинца было больнее. Василий упустил шанс называться абсолютным чемпионом мира в легком весе.
- Поединок Ломаченко – Комми состоится на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке.
- После официального объявления боя пошла речь о гонорарах боксеров. Ломаченко получит за бой 750 тысяч долларов, а Комми пополнит свой бюджет 250 тысячами. Однако гонорары обоих боксеров вырастут, все зависит от покупки трансляций.
- В предыдущем бою Комми в 6-м раунде нокаутировал доминиканца Джексона Мартинеса, а Ломаченко летом 2021 года отправил в нокаут японца Масайоши Накатани.
- 34-летний ганский боксер провел в профессионалах 33 поединка, в которых одержал 30 побед (27 – нокаутом) и трижды проиграл.