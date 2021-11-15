Позаздрять провідні баскетболісти світу

33-річний боксер із України проведе свій вже другий бій у 2021 році. Василь Ломаченко спробує здобути другу поспіль перемогу нокаутом після болючої поразки від Теофімо Лопеса.

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Ломаченко вносить у свій тренувальний процес не лише роботу на ринзі, а й урізноманітнює її з іншими видами спорту. Цього разу українець відзначився красивими кидками з дальніх відстаней. Василь закидував м'яч у кошик з декількох позицій, одна з яких навіть була на балконі. Усі кидки були влучними.

Ролик викликав сплеск коментарів. Прихильники боксера залишились вражені такою майстерністю.

Відео кидків Ломаченка: відео

Ломаченко – Коммі: що відомо про бій