"Черговий удар по мізках тобі їх вправив"

Від 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Василь Ломаченко зробив сім публікацій на своїй сторінці в інстаграмі. Останній пост якраз пов'язаний із обстрілом бази у Сергіївці. Окупанти обстріляли рідну область українського боксера.

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Відео з наслідками руйнувань, яке виклав боксер, зібрало у коментарях чимало хейту. Не на таку реакцію своїх підписників чекав Ломаченко.

Фанати почали згадувати провокаційну позицію Василя, його проросійський релігійний погляд Московського патріархату. Одна з підписниць зауважили, що відео боксер виклав після того, як почали казати, чому відсутня реакція Ломаченка.

До теми. Ракетний обстріл у Сергіївці забрав життя футбольного тренера та власника дитячого клуб Атлетік Олександра Шишкова. 42-річний чоловік перебував якраз на базі відпочинку, де чекав на ранкове тренування дітей. Внаслідок обстрілу загинула 21 людина, ще 39 місцевих мешканців зазнали поранень.

Цікаво, що Ломаченко ніяк не підписав відео. Лише додав дату обстрілу – 1.07.2022. Василь не засудив агресію Росії. Що теж зауважили фанати боксера.

А хто це зробив, чому не написав? Чи московські попи заборонили написати,

– написав підписник.



Підписники розкритикували Ломаченка / Скриншот із коментарів із інстаграму боксера

Хтось згадав слова боксера про братські народи України та Росії. Дехто з підписників назвав Василя братом російського народу та з сарказмом порадив йому "помолитись за окупантів".

Що Васічка, черговий удар по мізках тобі їх вправив? Побачив до чого призводить руській мір?,

– висловився чоловік.



Ломаченко "дістав на горіхи" від підписників / Скриншот із коментарів із інстаграму боксера

Інші реакції підписників Ломаченка

"Це ж братська любов. Чого так сумно?"

"А що сталося? Ето же какая та там "дєльожка політіков на вєрху" просто"

"Твою Батьківщину шматують на частини, а ти ні одного слова в лоб....і в такій ситуації ще стараєшся викрутитися ...ех ти....Вася"

"Що ти проснувся брат рускіх. Пока жарений пітух не клюнув, нічого не було страшного, а тепер проснувся васілій"

"Так ти ж прославляв росіянські унітазні війська та фсбшних московських попів"

Цікаво, що усі попередні пости були дуже нейтральними. Ломаченко привітав усіх з "дньом пабєди", закликав молитись за братні народи, привітав людей з Великоднем та виклав одне фото з тренувального процесу.

Після 24 лютого Ломаченко повернувся в Україну та вступив у лави територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського. Василь відмовився від чемпіонського бою проти Джорджа Камбососа заради захисту України.

За словами колишньої легкоатлетки Ольги Саладухи, Ломаченко боронить країну вже у лавах ЗСУ. Як раніше повідомляла дружина Олександра Усика, Василь не покине країну, поки Україна не переможе у війні проти Росії.