"Черговий удар по мізках тобі їх вправив"
Від 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Василь Ломаченко зробив сім публікацій на своїй сторінці в інстаграмі. Останній пост якраз пов'язаний із обстрілом бази у Сергіївці. Окупанти обстріляли рідну область українського боксера.
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Відео з наслідками руйнувань, яке виклав боксер, зібрало у коментарях чимало хейту. Не на таку реакцію своїх підписників чекав Ломаченко.
Фанати почали згадувати провокаційну позицію Василя, його проросійський релігійний погляд Московського патріархату. Одна з підписниць зауважили, що відео боксер виклав після того, як почали казати, чому відсутня реакція Ломаченка.
Цікаво, що Ломаченко ніяк не підписав відео. Лише додав дату обстрілу – 1.07.2022. Василь не засудив агресію Росії. Що теж зауважили фанати боксера.
А хто це зробив, чому не написав? Чи московські попи заборонили написати,
– написав підписник.
Підписники розкритикували Ломаченка / Скриншот із коментарів із інстаграму боксера
Хтось згадав слова боксера про братські народи України та Росії. Дехто з підписників назвав Василя братом російського народу та з сарказмом порадив йому "помолитись за окупантів".
Що Васічка, черговий удар по мізках тобі їх вправив? Побачив до чого призводить руській мір?,
– висловився чоловік.
Ломаченко "дістав на горіхи" від підписників / Скриншот із коментарів із інстаграму боксера
Інші реакції підписників Ломаченка
- "Це ж братська любов. Чого так сумно?"
- "А що сталося? Ето же какая та там "дєльожка політіков на вєрху" просто"
- "Твою Батьківщину шматують на частини, а ти ні одного слова в лоб....і в такій ситуації ще стараєшся викрутитися ...ех ти....Вася"
- "Що ти проснувся брат рускіх. Пока жарений пітух не клюнув, нічого не було страшного, а тепер проснувся васілій"
- "Так ти ж прославляв росіянські унітазні війська та фсбшних московських попів"
Цікаво, що усі попередні пости були дуже нейтральними. Ломаченко привітав усіх з "дньом пабєди", закликав молитись за братні народи, привітав людей з Великоднем та виклав одне фото з тренувального процесу.
Після 24 лютого Ломаченко повернувся в Україну та вступив у лави територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського. Василь відмовився від чемпіонського бою проти Джорджа Камбососа заради захисту України.
За словами колишньої легкоатлетки Ольги Саладухи, Ломаченко боронить країну вже у лавах ЗСУ. Як раніше повідомляла дружина Олександра Усика, Василь не покине країну, поки Україна не переможе у війні проти Росії.