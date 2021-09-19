Ломаченко получил следующего соперника: дата боя украинца

Василий Ломаченко получил нового соперника после победы над японцем Масайоши Накатани. Украинский боксер выйдет на ринг в конце 2021 года.

Ломаченко попытается вернуться на вершину

Уже вскоре фанаты снова увидят Василия Ломаченко на ринге. 33-летний украинский боксер определился с датой боя и следующим соперником.

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11 декабря Ломаченко попытается одержать победу в поединке против 34-летнего боксера из Ганы Ричарда Комми.

Место проведения боя пока не называется.

Это подтвердил Эгис Климас, менеджер украинского боксера. Представитель украинца отметил, что команда Ломаченко все еще заинтересована в реванше с американцем Теофимо Лопесом. Украинская сторона ждет шаг навстречу со стороны представителей абсолютного чемпиона мира в легком весе из США.

Посмотрим, насколько Лопесы мужчины. После поединка Васи с Накатани папа Лопеса зашел, пожал мне руку и сказал, что мы обязательно будем делать реванш. В общем, ждем. Украинская команда готова ко второму бою,

– заявил Климас.

Кто такой Ричард Комми?

Боксер из Ганы, который имеет в своем активе 30 побед (27-нокаутом) и три поражения. В 2019 году проиграл Лопесу, отдав американцу титул IBF, который он получил в том же году после победы над россияниной Ису Чаниевым. После фиаско от Теофимо ганский боксер лишь однажды выходил на ринг. В феврале 2021 года Комми нокаутировал доминиканца Джексона Маринеса.

Напомним, что Лопес-младший уже получил своего следующего соперника. Непобедимый Теофимо 4 октября проведет защиту титулов против австралийца Джорджа Камбососа-младшего.