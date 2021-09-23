Ломаченко подтвердил дату следующего боя
Источник:iFL TV
Василий Ломаченко прибыл в Лондон, чтобы поддержать своего кума Александра Усика в поединке против Энтони Джошуа. Именно в Лондоне Ломаченко подтвердил свой следующий бой.
Ломаченко встретится с Комми
Ломаченко заявил, что в следующем поединке встретится с представителем Ганы Ричардом Комми. Бой состоится 11 декабря в США на легендарной арене Madison Square Garden.
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11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится мой следующий бой против Ричарда Комми,
– сообщил Василий.
Вместе с тем Ломаченко отметил, что хочет получить реванш с Теофимо Лопесом, которому проиграл в октябре 2020 года. Украинец пожаловался на непоследовательность Лопеса.
"Конечно, я хочу реванш с Лопесом, но никто не знает, потому что сегодня они соглашаются биться, завтра отказываются, а послезавтра снова говорят "да". Мы не знаем", – сказал Ломаченко.
Украинец добавил, что ситуация станет понятна после того, как Лопес в октябре проведет бой против Джорджа Камбососа-младшего.
Ломаченко дерется с соперниками Лопеса
- Ричард Комми станет уже вторым соперником Ломаченко, который до этого встречался с Лопесом. Ганец проиграл Лопесу в декабре 2019 года, побывав в тяжелом нокауте.
- Летом 2021 года Ломаченко провел бой Масайоши Накатани и нокаутировал японца. Накатани также дрался с Лопесом и проиграл американцу решением судей.