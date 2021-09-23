Ломаченко зустрінеться з Коммі

Ломаченко заявив, що в наступному поєдинку зустрінеться з представником Гани Річардом Коммі. Бій відубдеться 11 грудня у США на легендарній арені Madison Square Garden.

Дивіться також Усик та Джошуа провели першу дуель поглядів перед боєм: відео

11 грудня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку відбудеться мій наступний бій проти Річарда Коммі,

– повідомив Василь.

Разом з тим, Ломаченко зазначив, що хоче отримати реванш з Теофімо Лопесом, якому програв у жовтні 2020 року. Українець поскаржився на непослідовність Лопеса.

"Звичайно, я хочу реванш з Лопесом, але ніхто не знає, тому що сьогодні вони погоджуються битися, завтра відмовляються, а післязавтра знову говорять "так". Ми не знаємо", – сказав Ломаченко.

Українець додав, що ситуація стане зрозуміла після того, як Лопес у жовтні проведе бій проти Джорджа Камбососа-молодшого.

Ломаченко б'ється із суперниками Лопеса