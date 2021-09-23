Ломаченко встретится с Комми

Ломаченко заявил, что в следующем поединке встретится с представителем Ганы Ричардом Комми. Бой состоится 11 декабря в США на легендарной арене Madison Square Garden.

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11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится мой следующий бой против Ричарда Комми,

– сообщил Василий.

Вместе с тем Ломаченко отметил, что хочет получить реванш с Теофимо Лопесом, которому проиграл в октябре 2020 года. Украинец пожаловался на непоследовательность Лопеса.

"Конечно, я хочу реванш с Лопесом, но никто не знает, потому что сегодня они соглашаются биться, завтра отказываются, а послезавтра снова говорят "да". Мы не знаем", – сказал Ломаченко.

Украинец добавил, что ситуация станет понятна после того, как Лопес в октябре проведет бой против Джорджа Камбососа-младшего.

Ломаченко дерется с соперниками Лопеса