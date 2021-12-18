Ломаченко подождет: Беринчик сделал дерзкое заявление о бое с Камбососом этой зимой
Источник:инстаграм Luckypunch.net
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) уверен в своей победе над абсолютом Джорджем Камбососом, если такой бой состоится.
Абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос до сих пор не определился, с кем проведет следующий поединок. После победы Василия Ломаченко над Ричардом Комми украинец стал неофициальным претендентом на титулы Камбососа.
К слову Защитит ли Беринчик титул против россиянина Чаниева: прогноз на бой
Накануне боя с российским боксером Исой Чаниевым у Беринчика спросили, есть ли у него желание кому-то конкретному навалять – Хейни, Джервонте, Камбососу.
Навалять можно им каждому. Главное, чтобы они выбрали меня. Если они скажут "Алло, Деня", или "Алло, Александр Красюк", то через 2 месяца можем на кого-то выскакивать, показывать классный яркий выход, бокс и шоу,
– ответил Беринчик.
Сегодня Беринчик проведет бой с Чаниевым
- Поединок против Чаниева состоится в Украине, а точнее его примут Бровары. 18 декабря Денис попытается нанести сопернику поражение.
- Напомним, что Беринчик должен был вернуться на ринг еще в ноябре. Но тот поединок был перенесен из-за травмы украинца.
- Последний раз украинец выходил на ринг в марте 2021 года. Беринчик за три раунда нокаутировал Хосе Санчеса.
- В своем последнем поединке Чаниев отправил в нокаут Нуртаса Ажбенова.