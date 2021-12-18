Ломаченко подождет: Беринчик сделал дерзкое заявление о бое с Камбососом этой зимой

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) уверен в своей победе над абсолютом Джорджем Камбососом, если такой бой состоится.

Абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос до сих пор не определился, с кем проведет следующий поединок. После победы Василия Ломаченко над Ричардом Комми украинец стал неофициальным претендентом на титулы Камбососа.

К слову Защитит ли Беринчик титул против россиянина Чаниева: прогноз на бой

Накануне боя с российским боксером Исой Чаниевым у Беринчика спросили, есть ли у него желание кому-то конкретному навалять – Хейни, Джервонте, Камбососу.

Навалять можно им каждому. Главное, чтобы они выбрали меня. Если они скажут "Алло, Деня", или "Алло, Александр Красюк", то через 2 месяца можем на кого-то выскакивать, показывать классный яркий выход, бокс и шоу,

– ответил Беринчик.

Сегодня Беринчик проведет бой с Чаниевым