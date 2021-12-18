Абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос досі не визначився, з ким проведе наступний поєдинок. Після перемоги Василя Ломаченка над Річардом Коммі українець став неофіційним претендентом на титули Камбососа.

До слова Чи захистить Берінчик титул проти росіянина Чанієва: прогноз на бій

Напередодні бою з російським боксером Ісою Чанієвим у Берінчика запитали, чи є у нього бажання комусь конкретному наваляти – Хейні, Джервонте, Камбососу.

Наваляти можна їм кожному. Головне, щоб вони вибрали мене. Якщо вони скажуть "Алло, Деня", або "Алло, Олександр Красюк", то через 2 місяці можемо на будь-кого вискакувати, показувати класний яскравий вихід, бокс та шоу,

– відповів Берінчик.

Сьогодні Берінчик проведе бій з Чанієвим