Абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос досі не визначився, з ким проведе наступний поєдинок. Після перемоги Василя Ломаченка над Річардом Коммі українець став неофіційним претендентом на титули Камбососа.
До слова Чи захистить Берінчик титул проти росіянина Чанієва: прогноз на бій
Напередодні бою з російським боксером Ісою Чанієвим у Берінчика запитали, чи є у нього бажання комусь конкретному наваляти – Хейні, Джервонте, Камбососу.
Наваляти можна їм кожному. Головне, щоб вони вибрали мене. Якщо вони скажуть "Алло, Деня", або "Алло, Олександр Красюк", то через 2 місяці можемо на будь-кого вискакувати, показувати класний яскравий вихід, бокс та шоу,
– відповів Берінчик.
Сьогодні Берінчик проведе бій з Чанієвим
- Поєдинок проти Чанієва відбудеться в Україні, а точніше його приймуть Бровари. 18 грудня Денис спробує завдати супернику поразки.
- Нагадаємо, що Берінчик повинен був повернутись на ринг ще у листопаді. Але той двобій був перенесений через травму українця.
- Востаннє українець виходив на ринг у березні 2021 року. Берінчик за три раунди нокаутував Хосе Санчеса.
- У своєму останньому поєдинку Чанієв відправив у нокаут Нуртаса Ажбенова.