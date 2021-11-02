Ломаченко поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Комми

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что в поединке против Ричарда Комми хочет увидеть лучшую версию своего соперника из Ганы. Боксеры встретятся 11 декабря 2021 года.

"Я готов ко всему"

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях уверяет, что не собирается недооценивать Комми.

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Всегда приятно боксировать в Нью-Йорке на арене "Madison Square Garden". Здесь произошло много замечательных событий моей карьеры. Ричард Комми – бывший чемпион и соперник, которого я не собираюсь недооценивать. Жду увидеть "лучшую версию" Комми. Поверьте, я готов ко всему, что он мне предложит,

– заверил Ломаченко.

Украинский боксер в октябре 2020 года проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и потерял все титулы.

В июне 2021 года Ломаченко победил японца Масайоши Накатани, нокаутировав его в 9-м раунде.

Ричард Комми также сражался с Теофимо Лопесом. В декабре 2019 года он проиграл ему нокаутом и потерял титул IBF. В своем последнем поединке, в феврале 2021 года, ганец досрочно победил доминиканца Джексона Маринеса.