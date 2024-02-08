Василий Ломаченко имел две реальные возможности стать абсолютным чемпионом в легком весе. Однако два поражения от Теофимо Лопеса и Девина Хейни больно ударили по амбициям боксера.

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Ломаченко ограбили судьи

Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, нашел способ, чтобы поддержать статус боксера с украинским гражданством. Специалист уверен, что Лому осудили, а потому результат обоих боев является несправедливым. На этом Климас не остановился, а заверил, что Василий мог бы всех порвать даже в следующей весовой категории.

"Ломаченко побил Лопеса в легком весе, он выиграл тот бой. В том поединке его ограбили судьи. В легком весе он однозначно победил Дэвина Хэйни, в этом нет никаких сомнений. Многие об этом говорили, мы об этом говорили. Его снова "съели" судьи.

Что это говорит о Ломаченко? Два этих парня ничего не могли с ним поделать в легком весе. Лома победил их обоих. Посмотрите, что Лопес сделал в первом полусреднем весе с Джошем Тейлором. Посмотрите, что Хейни сделал в этом весе с Реджисом Прогрессом. Что это значит? Даже выступая в более тяжелом весе, они победили чемпионов, но ничего не смогли сделать с Ломаченко в легком дивизионе", – рассказал Климас.

Как Лома отбоксировал против Лопеса и Хейни