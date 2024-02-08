Василь Ломаченко мав дві реальні можливості стати абсолютним чемпіоном у легкій вазі. Однак дві поразки від Теофімо Лопеса та Девіна Хейні боляче вдарили по амбіціях боксера.

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Ломаченка пограбували судді

Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченка, знайшов спосіб, щоб підтримати статус боксера з українським громадянством. Фахівець впевнений, що Лому засудили, а тому результат обох боїв є несправедливим. На цьому Клімас не зупинився, а запевнив, що Василь міг би всіх порвати навіть у наступній ваговій категорії.

"Ломаченко побив Лопеса в легкій вазі, він виграв той бій. У тому поєдинку його пограбували судді. У легкій вазі він однозначно переміг Девіна Хейні, у цьому немає жодних сумнівів. Багато хто про це говорив, ми про це говорили. Його знову "з'їли" судді.

Що це говорить про Ломаченка? Два ці хлопці нічого не могли з ним вдіяти в легкій вазі. Лома переміг їх обох. Подивіться, що Лопес зробив у першій напівсередній вазі з Джошем Тейлором. Подивіться, що Хейні зробив у цій вазі з Реджисом Прогресом. Що це означає? Навіть виступаючи у важчій вазі, вони перемогли чемпіонів, але нічого не змогли вдіяти з Ломаченком у легкому дивізіоні", – розповів Клімас.

Як Лома відбоксував проти Лопеса та Хейні