Менеджер Эгис Климас рассказал, что неоднократно предлагал Василию Ломаченко сменить весовую категорию. Ведь всем известно, что в легком весе очень большая конкуренция, чтобы собрать все пояса дивизиона.

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Ломаченко решил не менять весовую категорию

Однако бывший чемпион мира категорически отказался от такого соблазнительного предложения. Поэтому до завершении карьеры Ломаченко будет покорять легкую категорию.

"Он заставляет себя удерживать вес для выступлений в легкой весовой категории. О каком первом полусреднем весе мы можем говорить? И Ломаченко никогда не спустится во второй полулегкий вес, потому что он уже поднял свой лимит. Он сказал: "Ладно, если я не могу получить бои во втором полулегком весе, я поднимусь в легкий". Так что сейчас он остается в легком дивизионе.

Я лично его спросил: "Почему бы нам не вернуться во второй полулегкий вес. Мы порвем этот дивизион. Ты за секунду станешь там чемпионом". Он ответил: "Нет, я уже заставил себя стать легковесом. Как я могу спуститься во второй полулегкий вес? Я должен показать себя здесь", – рассказал Климас.

Ломаченко в погоне за абсолютом