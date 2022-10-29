Встретиться с Ломаченко и избить его, – дерзкое заявление Ортиса, который собирается шокировать

Уже 29 октября Василий Ломаченко вернется на ринг в поединке против Джемейна Ортиса. Непобедимый американский боксер разбрасывается заявлениями в преддверии боя.

Джемейн Ортис принял то, что многие сомневаются в его победе над Василием Ломаченко. Боксер из США признался, что строго относится к себе, ведь ему еще есть над чем работать. По мнению соперника украинца, он находится на правильном пути.

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Ортис: Я собираюсь показать миру, что я хочу здесь остаться

В бою против Ломаченко американец хочет шокировать мир, нанеся Василию еще одно поражение в карьере.

Но я здесь, и я собираюсь показать миру, что я хочу остаться здесь. Встретиться с Ломаченко 29 октября и избить его будет моей работой. Люди будут говорить: "Ага, случилось не то, что мы думали". Я собираюсь шокировать мир в тот день,

– заявил Ортис.

Джемейн добавил, что боксер – это вид спорта для молодых. Хотя не имеет в виду, что Ломаченко уже старый боксер, ничего не сможет сделать на ринге. Ортис отметил своего будущего соперника.

"Он молодой 34-летний боец, свежий 34-летний боец. Вот каким я вижу его с точки зрения тела. Но трудно сказать. Не могу сказать, что я слишком велик, слишком сильный, ведь он раньше побеждал больших и сильных боксеров. Просто со мной все будет иначе", – ответил боксер из США.

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