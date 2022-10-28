Ломаченко и Ортис выступают в легком весе. Так что им на взвешивании нужно было уложиться в 61,2 килограмма (135 фунтов).

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Во время взвешивания вес Ломаченко составил 61,05 килограмма (134,6 фунта). Ортис на весах показал 60,78 килограмма (134 фунта).

После этого боксеры провели последнюю дуэль взоров перед боем. Ортис снова решил одеть большие темные солнцезащитные очки, как и на предыдущей дуэли взглядов, чем вызвал лишь смех у Ломаченко. После этого он их снял.

Сама дуэль взглядов была достаточно короткой и ничем особенным не отметилась.

Видео дуэли взглядов Ломаченко – Ортис