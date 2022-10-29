Джемейн Ортис принял то, что многие сомневаются в его победе над Василием Ломаченко. Боксер из США признался, что строго относится к себе, ведь ему еще есть над чем работать. По мнению соперника украинца, он находится на правильном пути.
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Ортис: Я собираюсь показать миру, что я хочу здесь остаться
В бою против Ломаченко американец хочет шокировать мир, нанеся Василию еще одно поражение в карьере.
Но я здесь, и я собираюсь показать миру, что я хочу остаться здесь. Встретиться с Ломаченко 29 октября и избить его будет моей работой. Люди будут говорить: "Ага, случилось не то, что мы думали". Я собираюсь шокировать мир в тот день,
– заявил Ортис.
Джемейн добавил, что боксер – это вид спорта для молодых. Хотя не имеет в виду, что Ломаченко уже старый боксер, ничего не сможет сделать на ринге. Ортис отметил своего будущего соперника.
"Он молодой 34-летний боец, свежий 34-летний боец. Вот каким я вижу его с точки зрения тела. Но трудно сказать. Не могу сказать, что я слишком велик, слишком сильный, ведь он раньше побеждал больших и сильных боксеров. Просто со мной все будет иначе", – ответил боксер из США.
Главное о бое Ломаченко – Ортис
- Поединок состоится 29 октября. В Украине бой можно будет пересмотреть в ночь на 30 октября, но не быстрее, чем в 05:00.
- Боксеры выйдут на ринг "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Это будет первое сражение Ломаченко за почти годовой перерыв. Ведь с начала полномасштабного вторжения России в Украину Василий находился в своем родном Белгород-Днестровском и даже отказался от боя за абсолют против Джорджа Камбососа, тогда еще владевшего этим званием.
- Анонсируется, что встреча против Джемейна Ортиса будет разогревом для украинца перед титульным поединком против Дэвина Хейни, защитившего звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- На процедуре взвешивания Ломаченко оказался тяжелее своего соперника.
- Обе дуэли взглядов прошли без каких-либо неординарных проделок боксеров.
- После поединка Ломаченко пообещал, что вернется в Украину.