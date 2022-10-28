Бой состоится в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден", о чем всю жизнь мечтал Джемейн Ортис. Также американский боксер признался, что когда-то Ломаченко был одним из его кумиров. Но боксерская жизнь такова, что любимые боксеры когда-то становятся соперниками.

Интересно узнать Ломаченко рассказал, вернется ли в Украину после боя с непобедимым Ортисом

Ортис: Этот поединок значит для меня все

Ортис пообещал, что выложится на все сто в будущем противостоянии с Василием Ломаченко.

Этот поединок значит для меня все. Это то, что я всегда провозглашал в своей жизни, как и бой с Ломаченко. И время пришло. И сейчас в Мекке бокса, "Мэдисон-сквер-гардени" – это все, о чем я просил у Бога,

– заявил соперник Ломаченко.

"В бою с Джемелом Геррингом я изучил много вещей о себе, и, как каждый боксер, я делаю правки. В субботу вы увидите лучшего Джемейна Ортиса. Думаю, Ломаченко заставит меня показать лучшую версию себя", – добавил американский боксер.

Боксеры уже провели пресс-конференцию и впервые встретились на дуэли взглядов. 28 октября Ломаченко и Ортиса ждет процедура взвешивания.

Обратите внимание! В Украине поединок Ломаченко – Ортис начнется в ночь на 30 октября. Начало встречи начнется не быстрее, чем в 05:00.